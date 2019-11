La guerre interminable que la France ne peut pas gagner sans la quitter

La mort de 13 soldats français engagés au Mali au sein de la force de protection Barkhane, lundi, vient rappeler de manière cruelle les difficultés et les limites de cette opération militaire engagée depuis bientôt sept ans par le président François Hollande. À vrai dire, les six officiers et sept sous-officiers (quatre étaient pères de famille et un autre attendait un enfant) ne sont pas tombés sous le feu de l’ennemi mais lors d’une collision entre hélicoptères. Des troupes au sol étaient engagées à la poursuite d’un groupe de djihadistes qui se déplaçaient en pick-up et à motos dans la région du Liptako, à l’est du Mali. En fin d’après-midi, avant de traverser un cours d’eau, ils ont demandé un appui aérien. Deux mirages 2000 et trois hélicoptères sont intervenus. Il faisait nuit noire lorsqu’un hélicoptère Tigre et un Cougar se sont percutés.

On est là dans la zone dite des trois frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où deux groupes djihadistes sont particulièrement actifs: le GSIM, rattaché à Al-Qaida, et l’EIGS, qui se réclame de Daech. C’est contre ce dernier, l’État islamique dans le Grand Sahara, que les soldats français étaient engagés.

Succès de Serval en 2013

En janvier 2013, quand le président Hollande avait envoyé ses troupes au Mali, tout le nord du pays était occupé par des combattants islamistes, jusqu’à Tombouctou et Gao. Forts de leur supériorité sur l’armée malienne, ils s’apprêtaient à fondre sur la capitale, Bamako. Baptisée Serval, l’opération avait été un succès, bloquant non seulement cette progression mais entraînant la déroute des djihadistes et la reconquête du Nord. La perspective de la création d’un État islamique dans la région était écartée.

Un an et demi plus tard, l’atmosphère est à l’optimisme et, en août 2014, Barkhane prend le relais de Serval. «Le but de cette présence, c’est d’empêcher que l’autoroute de tous les trafics ne devienne un lieu de reconstitution des groupes djihadistes», explique Jean-Yves Le Drian, aujourd’hui ministre des Affaires étrangères, mais qui était alors à la Défense.

Barkhane compte 4500 soldats, de loin l’engagement militaire le plus important de la France à l’étranger, d’un coût aujourd’hui de 700 millions d’euros par an. Serval avait permis de reconquérir le terrain, Barkhane devait stabiliser les choses et transmettre le témoin à l’armée malienne et aux pays voisins. C’est dans cette optique que le G5 Sahel est créé, sous l’impulsion de la France, entre les pays où Barkhane se déploie: Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad. L’idée est de favoriser leur développement économique et surtout leur montée en puissance militaire, afin de prendre le relais de l’armée française.

L’Europe apporte son concours et l’Allemagne envoie des instructeurs pour la formation, la Grande-Bretagne des forces de transport aérien. L’ONU crée la Minusma, 12000 policiers et soldats pour la stabilisation au Mali. Le G5 Sahel crée une force conjointe de 5000 hommes.

Mais en réalité, dans cet espace de cinq pays grand comme sept fois la France, les djihadistes se fondent dans le désert et restent une menace. Face à eux, la «montée en puissance» de l’armée malienne ou de celle des pays voisins reste une illusion. Ces deux derniers mois, plus de 100 militaires maliens ont été tués dans des attaques terroristes. En septembre, l’armée française a dû envoyer en catastrophe 60 soldats dans un camp militaire du Burkina Faso pour assurer la protection de Djibo, une ville au nord de Ouagadougou qui menaçait de tomber.

Comme en Afghanistan

Bref, l’armée française est en train de vivre au Sahel ce que l’armée américaine a vécu en Afghanistan: impossible de gagner la guerre, mais impossible de partir sans augmenter le chaos dans des pays livrés à la corruption et au clanisme. Mercredi matin, sur France Inter, le chef d’état-major de l’armée, le général François Lecointre, faisait un aveu plein d’humilité: «Nous n’atteindrons jamais une victoire définitive, il sera toujours très compliqué de voir le moment où la guerre est enfin gagnée.»

Emmanuel Macron a lancé un appel à la solidarité européenne, au nom de la protection que Barkhane offre contre les mouvements djihadistes. Certes, mais rejoindre une armée empêtrée dans un conflit de longue durée, qui sera tenté?Alain Rebetez Paris