Une trentaine de morts dans l'attaque

Une trentaine de personnes ont été tuées vendredi dans une attaque menée contre l'état-major des forces armées du Burkina Faso à Ouagadougou. L'ambassade de France et l'institut français ont également été visés.

«Attaque terroriste»

Les attaques, menées par plusieurs groupes d'hommes armés, ont débuté dans la matinée et ont visé plusieurs endroits du centre de la capitale burkinabé, dont l'ambassade de France, l'Institut français et l'état-major des forces armées.

Au moins 28 personnes ont été tuées dans l'attaque contre l'état-major, selon plusieurs sources sécuritaires. Il y a également au moins 85 blessés, selon des sources des services de santé de Ouagadougou. Aucun ressortissant français n'a été tué ou blessé dans l'attaque contre l'ambassade de France, a-t-on appris de source diplomatique française.

Le Service d'information du gouvernement burkinabé a parlé dans un communiqué «d'attaque terroriste perpétrée (...) par des hommes lourdement armés non identifiés».

«Le bilan de l'attaque est de sept morts au sein des forces de défense dont cinq à l'état-major», et de «neuf terroristes tués, dont cinq à l'état-major», selon une source gouvernementale.

«Quatre assaillants ont été neutralisés» à l'ambassade de France où la «situation» était «maîtrisée», a indiqué de son côté le ministre burkinabé de l'Information Rémis Fulgance Dandjinou à la télévision d'Etat RTB. La situation est «sous contrôle» à l'ambassade de France et à l'Institut français, avait précisé auparavant l'entourage du chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian.

#BurkinaFaso: Ongoing terrorist attack in #Ouagadougou now confirmed by multiple sources, some speak of more than one target including #EMGA HQ and #France's Embassy pic.twitter.com/dQjAOD9T7K