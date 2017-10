L'explosion d'une mine fait huit morts

Au moins 8 personnes ont été tuées et six blessées dimanche quand une mine a explosé au passage d'un minibus dans le sud de la Somalie, selon un responsable de la sécurité locale. La déflagration a eu lieu à environ 30 kilomètres au nord de la capitale, Mogadiscio.

Selon des habitants de la région, la route, qui passe par un territoire contrôlé par les shebab, des islamistes liés au groupe terroriste Al-Qaïda, est rarement utilisée en raison de craintes pour la sécurité.

«Il y a un risque significatif à emprunter cette route, mais le chauffeur avait insisté pour l'utiliser», a déclaré, un habitant.

Le 15 octobre, l'explosion d'un camion piégé a tué au moins 358 personnes à Mogadiscio au cours du pire attentat de l'histoire du pays.

Drone footage shows the damage left behind by a truck bomb attack in Mogadishu on October 14th, the worst bombing in Somalia's history pic.twitter.com/LxRWxEQGy0