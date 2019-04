L’armée algérienne veut séduire la rue à tout prix

Le petit voisin tunisien captivé mais prudent

Intérêt et prudence, voilà qui résume le comportement de la Tunisie vis-à-vis de la situation algérienne. La population se réjouit dans son ensemble de la démission d’Abdelaziz Bouteflika. Les autorités, elles, conservent leur prudence traditionnelle. La militante Asrar Ben Jouira avait participé avec une centaine de personnes, le 9 mars à Tunis, à une manifestation de soutien «aux frères Algériens». En tant que citoyenne d’un pays dont la transition politique n’a pas été de tout repos depuis 2011, la jeune femme note cependant: «L’important, c’est le pas vers la liberté, mais dans le monde arabe, cela peut passer par des étapes très difficiles.» L’exemple du voisin libyen fait peur. Les Tunisiens se rassurent: «Les Algériens sont civilisés. Ils manifestent sans faire de dégâts. Je ne pense pas que la situation va dégénérer», estime Fatma Mekni, qui a également manifesté le 9 mars.

Une opinion populaire qui n’a pas décidé les autorités à réagir. Depuis le début des manifestations en Algérie, seul le président Béji Caïd Essebsi s’est exprimé. Et avec prudence. Le 25 février, à Genève, il a défendu la liberté d’expression du peuple algérien, avant de préciser: «Chaque pays a ses propres règles, et je n’ai pas le droit de donner des leçons à qui que ce soit.» Cette prudence n’est pas une surprise: depuis son indépendance en 1956, la Tunisie a pour habitude de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre pays. Dans les cercles diplomatiques, on évoque également la susceptibilité du voisin algérien. Les Tunisiens se souviennent de cette saillie, dans les années 60, de Habib Bourguiba: «Pour quelques mots, on s’est retrouvé dans le noir.» Après un différend, l’ancien président algérien Houari Boumédiène avait fermé une centrale électrique approvisionnant la Tunisie. Les deux hommes ne sont plus là, mais la dépendance tunisienne envers l’Algérie persiste. Tunis compte notamment sur Alger, dont l’armée est plus développée, pour protéger la frontière de plus de 1000 km entre les deux pays. Une zone qui fait l’objet d’attaques régulières.

Maryline Dumas, Tunis