Fin de l'assaut de l'armée contre des djihadistes

D'après les autorités, «l'opération a pris fin». Des opérations «de quadrillage, de vérification des maisons avoisinantes» se poursuivent, a précisé le ministre burkinabè de la Communication Remis Dandjinou lors d'un point presse, en avançant un bilan de «18 décès» et la «neutralisation de deux terroristes».

Trois djihadistes présumés avaient attaqué dimanche soir le café-restaurant Istanbul, fréquenté notamment par des expatriés, «aux environs de 21h00», selon un communiqué du gouvernement.

Les forces spéciales ont lancé l'assaut contre les assaillants retranchés dans l'immeuble qui abrite le café-restaurant. Peu auparavant, le gouvernement avait indiqué que cette «attaque terroriste» avait fait «17 victimes, dont les nationalités restent à préciser, et huit blessés».

Otages relâchés

Depuis 05h00 lundi, les tirs ont cessé, selon un journaliste de l'AFP, mais le périmètre autour du café-restaurant Istanbul était toujours bouclé par l'armée. La police scientifique était déployée sur le site.

Le ministre de la Communication a confirmé lors de son point presse que «des personnes ont été retenues» par les assaillants, et que «certaines ont été relâchées», mais sans donner plus de détails. Il a évoqué des victimes «de différentes nationalités, des Burkinabè et des étrangers», sans donner de décompte précis.

Deux Suisses tués en 2016

Le mode opératoire de cet attaque st similaire à celui du 15 janvier 2016. Le restaurant Istanbul est situé à environ 200 mètres du café Cappuccino, qui avait été en janvier 2016 la cible d'une attaque djihadiste sanglante, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Cette attaque, dans laquelle les Valaisans Georgie Lamon et Jean-Noël Rey avaient péri, avait fait 30 morts et 71 blessés, en majorité des étrangers.

Le Burkina Faso, petit Etat sahélien d'Afrique de l'Ouest, pauvre et enclavé, a réaffirmé le 18 juillet la nécessité de «lutter contre le terrorisme» avec son voisin la Côte d'Ivoire, également touchée par un attentat djihadiste en 2016.

