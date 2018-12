Colères africaines contre les statues du «raciste» Gandhi

Elle a disparu dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Discrètement retirée, la statue de Gandhi ne trône plus dans la cour de la prestigieuse Université du Ghana à Accra. La pétition lancée par les enseignants il y a deux ans a finalement eu raison du héros de l’indépendance indienne, pourtant mondialement respecté pour son combat non violent contre le pouvoir colonial britannique. Une vénération qui pose problème sur le continent noir, où l’on dénonce le «racisme» du mahatma. En effet, alors qu’il travaillait comme avocat en Afrique du Sud (1893-1915), il se plaignait aux autorités du traitement réservé aux résidents indiens, soutenant qu’ils étaient «infiniment supérieurs aux kaffirs», terme très péjoratif désignant la population noire.

Jugement au Malawi

Déjà, au Malawi, un juge de la Haute Cour a ordonné à la fin du mois d’octobre de suspendre l’érection d’une statue de Gandhi à Blantyre, la capitale économique de ce petit pays coincé entre le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie. Cette effigie du plus célèbre des Indiens est liée à la construction d’un Palais des Congrès de 10 millions de dollars financé par le gouvernement de Delhi. Mais là aussi, une pétition lancée par le groupe Gandhi Must Fall («Gandhi doit tomber») a mis des bâtons dans les roues, accusant le pouvoir local de vendre son âme.

Il y a trois ans, c’est la statue de Gandhi à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui était vandalisée par un groupe de manifestants. L’un d’entre eux a été arrêté par la police alors qu’il recouvrait de peinture blanche l’icône de la non-violence. Certains estiment que le jeune avocat de l’époque voulait tout simplement faire reconnaître aux Blancs d’origine européenne qu’ils partageaient avec les Indiens des ancêtres aryens et ne devaient donc pas les placer au même rang que la population noire, note Ramachandra Guha, auteur de l’ouvrage «Gandhi Before India». Bref, celui-ci ne luttait pas contre la ségrégation mais contre la classification réservée aux siens. Autre biographe du mahatma, son petit-fils Rajmohan Gandhi fait valoir que son grand-père, à son arrivée en Afrique du Sud à l’âge de 24 ans, était très ignorant et plein de préjugés à propos des Noirs africains. Sa vie entière n’a-t-elle pas été une lente évolution? Après tout, le héros de l’indépendance indienne a lui-même modestement intitulé son autobiographie «Histoire de mes expériences avec la vérité».

Étrangement, le racisme ordinaire du Gandhi sud-africain ne l’empêcha pas de devenir une source d’inspiration pour des leaders non violents comme Martin Luther King ou encore Nelson Mandela. Quant à Barack Obama, à l’époque où il est devenu sénateur, c’est bien le portrait du célèbre Indien qu’il suspendit dans son bureau.

(TDG)