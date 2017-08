Attaque contre l'ONU à Tombouctou: 7 morts

Sept personnes, dont cinq gardes de sécurité de la mission de l'ONU au Mali (Minusma) ont été tués lundi dans une attaque contre le quartier général de la Minusma à Tombouctou (nord-ouest), et six Casques bleus ont été blessés, a annoncé l'ONU.

Un précédent bilan, communiqué par une source à la Minusma, faisait état de six morts parmi les gardes de sécurité. Des «hommes armés non identifiés» ont attaqué le QG de la Minusma à Tombouctou dans l'après-midi, a indiqué un porte-parole de l'ONU à New York.

Selon «des éléments préliminaires», cinq gardes de la Minusma, tous de nationalité malienne, un membre de la gendarmerie malienne et un agent civil contractuel de la Minusma, ont été tués, a-t-il poursuivi. En outre, un garde de sécurité malien et six Casques bleus ont été blessés, dont deux grièvement.

Abattus lors de la riposte

«Six assaillants ont été abattus lors de la riposte de la Minusma à l'attaque», a précisé le porte-parole de l'ONU. La Minusma a ensuite déployé une force de réaction rapide destinée à «sécuriser le quartier général de la Mission et des hélicoptères d'attaque pour traquer d'éventuels assaillants», a-t-il expliqué.

Le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Saleh Annadif, a condamné un «acte lâche et ignoble». Un peu plus tôt, un responsable du gouvernorat de Tombouctou avait indiqué que les «terroristes» étaient armés de grenades et de Kalachnikov.

«Dès qu'ils sont arrivés devant l'entrée principale de la Minusma à Tombouctou, ils ont ouvert le feu sur les agents de sécurité d'une société de gardiennage qui travaille pour la Minusma», avait déclaré de son côté à l'AFP une source sécuritaire malienne, ajoutant que «six terroristes» avaient été tués.

Par ailleurs, selon la source sécuritaire malienne, les forces armées maliennes ainsi que des hélicoptères français de l'opération Barkhane ont pris part à «la riposte». L'armée malienne patrouillait dans Tombouctou dans la nuit de lundi à mardi.

One UN peacekeeper killed, another injured in coordinated attack on mission base in central #Mali https://t.co/GqwkFV3jd3 — MINUSMA (@UN_MINUSMA) 14 août 2017

(afp/nxp)