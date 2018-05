Affrontement en zone anglophone: 22 morts

Cameroun Les habitants des régions minières du Cameroun ne voient pas toujours d'un bon œil la présence chinoise. Des drames se nouent sur fond d'assassinat, de spoliation des terres et de corruption. Plus...

Afrique L'armée camerounaise a libéré douze touristes, enlevés à une date indéterminée, dans le Sud-Ouest du pays. Sept Suisses en font partie. Plus...

Cameroun Après 29 mois de détention, le journaliste Ahmed Abba a été libéré, il avait été condamné pour «non-dénonciation d'actes de terrorisme». Plus...

Cameroun Un homme, qui a la double nationalité suisse et camerounaise, a étranglé et poignardé ses trois enfants. Il venait de rentrer à Yaoundé. Plus...