Affaire Veyrat: décision de justice connue mardi

Chef étoilé contre «bible» de la gastronomie: la France gourmande attend de voir si la justice obligera mardi le Guide Michelin à donner à Marc Veyrat les critères de la rétrogradation de son restaurant de trois à deux étoiles.

Le célèbre chef au chapeau noir à large bord réclame «la vérité» sur le déclassement début 2019 de La Maison des Bois, son restaurant de montagne en Savoie (est de la France), qui l'a fait sombrer dans la dépression, affirme-t-il, et a donc attaqué le guide Michelin, une première dans l'histoire du livre rouge.

Pour lui, Michelin, a «fait une erreur» et, nonobstant tout le respect qu'il dit porter à cette quasi institution française, il veut que le Guide «le reconnaisse». Marc Veyrat dénonce «l'incompétence» de ses inspecteurs qui se seraient notamment mépris sur l'emploi de cheddar anglais dans un de ses soufflés au fromage de Savoie parfumé au safran.

Un comble pour le chef connu pour sa cuisine aux herbes sauvages, qui a son propre jardin et se targue de n'utiliser que des produits de terroir. Il dit avoir «été déshonoré par la décision du Guide Michelin».

Ne plus apparaître dans le guide

Plutôt que de subir l'affront de la perte de cette étoile acquise seulement un an plus tôt, Marc Veyrat aurait préféré ne plus apparaître du tout dans le Guide. Mais ce dernier n'a pas accédé à sa demande de déréférencement.

Fin novembre, son avocat Emmanuel Ravanas, a donc demandé en son nom au tribunal de Nanterre, près de Paris, à obtenir les preuves des inspections du guide et «la trace des débats» ayant conduit à la privation de cette étoile.

Le cuisinier dit avoir essayé de «comprendre» avant d'en arriver au recours judiciaire : une réunion a été convoquée en mars en présence du directeur du guide Gwendal Poullennec. On aurait alors opposé au chef -ce que dément catégoriquement la partie adverse- une «saint-jacques cotonneuse» (en réalité du poisson local, explique Marc Veyrat) et l'usage de «cheddar».

«On ne vient pas interdire la critique, on veut vérifier que des critères existent et qu'ils ont été appliqués en l'espèce», a expliqué Me Ravanas, demandant un euro symbolique de réparation pour le préjudice subi par son client, en particulier psychologique.

«Liberté de critique»

«Je suis en dépression depuis six mois» avait lancé M. Veyrat en juillet, ranimant dans la mémoire collective le suicide en 2003 du chef triplement étoilé Bernard Loiseau. Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles le chef de 52 ans aurait pu perdre sa troisième étoile et il ne l'aurait pas supporté.

L'affaire de l'étoile perdue n'a en tout cas pas eu d'incidence sur l'activité de la Maison des Bois, qui affiche complet «même entre Noël et le 1er de l'An» : en un an le chiffre d'affaires de La Maison des Bois a grimpé de 7%, reconnaît le chef de 69 ans.

Pour Richard Malka, l'avocat du Michelin, cette affaire pose avant tout «la question du respect de la liberté de critique et d'opinion» en France. «Cette liberté ne peut pas disparaître à raison de la susceptibilité de tel ou tel homme publique légitimement soumis à la critique», estime Me Malka.

«Au travers d'une procédure alambiquée -puisque M. Veyrat ne formule aucune demande sur le fond-, c'est cette liberté qu'il tente de restreindre», dénonce-t-il encore. Le Michelin est «un instrument pour les consommateurs, pas la propriété des chefs», a-t-il rappelé à l'audience. Si le tribunal tranche en faveur du cuisinier, «quel critique --gastronomique, littéraire, de cinéma, etc.- osera encore écrire sans avoir la plume qui tremble?», s'est-il alors interrogé.

«En droit commun, la critique n'est pas complètement libre», lui a rétorqué Me Ravanas. «On n'a pas le droit d'écrire n'importe quoi sous prétexte de liberté d'expression.»

Dénonçant une procédure abusive, le Guide Michelin réclame au chef 30'000 euros de dommages et intérêts. (afp/nxp)