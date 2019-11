Accusé de harcèlement, un ténor annule sa prestation

«Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de ne pas participer au Kabuki-Opéra en raison de la complexité du projet», a assuré Placido Domingo cité dans un communiqué du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, qui précise avoir pris acte de ce forfait.

Placido Domingo dit espérer avoir une nouvelle occasion de se produire avec des artistes de Kabuki (forme théâtrale japonaise où jouent uniquement des hommes) dans un proche avenir, saluant la «fusion entre deux traditions théâtrales signifiant l'union de deux cultures sur la même scène, en parfaite harmonie avec l'esprit des JO».

Le communiqué ne fait aucune allusion aux accusations de harcèlement sexuel auxquelles fait face l'artiste de 78 ans, mais celui-ci a déjà été forcé de renoncer à plusieurs concerts (aux Etats-Unis notamment) et une remise de prix.

Placido Domingo a aussi quitté en octobre la direction de l'opéra de Los Angeles, qu'il occupait depuis 2003. «Les accusations récentes dont j'ai fait l'objet dans les médias ont engendré une atmosphère qui m'empêche d'être utile à cette entreprise que j'aime tant», avait alors déclaré le ténor.

20 femmes

Dans une enquête publiée en août par l'agence Associated Press, neuf femmes ont affirmé avoir été harcelées par le chanteur à partir de la fin des années 1980. Associated Press a publié le 7 septembre une seconde enquête affirmant que onze autres femmes, se disant elles aussi victimes, s'étaient manifestées.

Placido Domingo a renoncé à se produire au Metropolitan Opera de New York. L'orchestre de Philadelphie et l'opéra de San Francisco ont annulé ses représentations prévues cette saison, et l'opéra de Dallas a annulé un concert programmé en mars 2020.

Alors que sa carrière américaine semble toucher à son terme, Placido Domingo continue néanmoins à donner des spectacles à travers l'Europe. Ovationné cet été au festival de Salzbourg, en Autriche, et à Szeged, en Hongrie, il a chanté en octobre à Zurich et à Moscou. (ats/nxp)