Accusé de pédophilie, un prêtre réduit à l'état laïc

Vatican Le souverain pontife invoque la «présomption d'innocence» pour le cardinal français. Les victimes s'indignent. Plus...

Cardinal Barbarin Les victimes d'un prêtre pédophile se disent choquées par la décision de François de refuser la démission de Mgr Barbarin. Plus...

Vatican La rencontre privée entre le cardinal Philippe Barbarin, plus haut dignitaire catholique français, et le Très saint père s'est déroulée en toute discrétion lundi matin. Plus...