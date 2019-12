L'accusatrice du prince Andrew s'exprime

L'Américaine, qui affirme avoir été forcée à des relations sexuelles avec le prince britannique Andrew sous l'emprise du financier Jeffrey Epstein, a dénoncé ses «excuses ridicules» de la part du fils d'Elizabeth II. Elle «supplie» les Britanniques de la soutenir.

«Je supplie les Britanniques [...] de m'aider à mener ce combat, de ne pas accepter [...] l'histoire d'un abus [sexuel, ndlr] qui concerne votre famille royale», a-t-elle déclaré dans un entretien diffusé lundi sur la BBC.

"I’m calling BS on this, because that’s what it is.”



Prince Andrew says he has no recollection of meeting Virginia Giuffre, nor of any photo being taken with her and he emphatically denies he had any form of sexual contact or relationship with her. pic.twitter.com/aqQ76kpPHI