Le président du Conseil européen Charles Michel a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi un «accord sur la neutralité carbone d'ici 2050», mais sans la Pologne qui a refusé de s'engager. «Accord sur la neutralité climat d'ici 2050. Le Conseil européen obtient un accord sur cet objectif important», a annoncé Charles Michel sur Twitter.

Nothing worth having comes easy... But we did it!



The EU will be Climate Neutral by 2050. ???????????? pic.twitter.com/2NelLmAV1Z