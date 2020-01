À son procès, Trump accusé de «tricher»

Donald Trump a essayé de «tricher» pour remporter un second mandat à la Maison Blanche, a accusé mercredi le procureur en chef Adam Schiff en ouvrant les débats de fond au procès en destitution du président des États-Unis.

Après une première journée marathon qui a fixé le cadre de ce procès historique, les cent sénateurs se sont retrouvés mercredi à la mi-journée pour écouter l'accusation dérouler ses griefs. L'élu démocrate de la Chambre des représentants Adam Schiff, choisi par ses pairs pour porter l'accusation, est revenu sur les deux chefs d'accusation retenus le 18 décembre contre le locataire de la Maison Blanche: abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès.

Donald Trump a «exercé des pressions sur l'Ukraine pour qu'elle annonce des enquêtes» pouvant servir sa campagne de réélection, dont l'une visait à «salir» un de ses rivaux potentiels, le démocrate Joe Biden, a assené cet ancien procureur. Pour parvenir à ses fins, «en d'autres mots pour tricher», le président a notamment «gelé des centaines de millions de dollars d'aide militaire à un allié stratégique en guerre avec la Russie», a-t-il poursuivi.

Rep. Adam Schiff: "The president ordered the entire executive branch of the United States of America to categorically refuse and completely obstruct the House's impeachment investigation." pic.twitter.com/t8RuXoBBi3 — The Hill (@thehill) January 22, 2020

Une fois ses actes rendus publics, Donald Trump a «utilisé ses pouvoirs» pour mettre des bâtons dans les roues aux enquêteurs de la Chambre, a encore déroulé Adam Schiff. Ce fin connaisseur du dossier d'accusation, qui a supervisé les investigations à la Chambre, a appuyé son intervention d'extraits vidéo des auditions de témoins ou d'interviews de l'impétueux milliardaire et de son entourage. Ponctuant son intervention de références historiques, il s'est fait grandiloquent pour appeler les sénateurs à voter la destitution: sinon, «nous allons écrire l'histoire de notre déclin de nos propres mains», a-t-il mis en garde.

«Systématique»

«Ces gens sont fous!» Depuis la Suisse, où il assistait au Forum économique mondial de Davos, Donald Trump s'était redit dans la matinée victime d'un «coup monté» orchestré par l'opposition démocrate. Le président de 73 ans a assuré qu'il aurait «adoré» assister aux débats, mais que ses avocats n'y étaient pas favorables.

Quand les démocrates ont commencé à dérouler leur argumentaire, il s'est saisi de son compte Twitter, repoussant plusieurs montages vidéo pour ridiculiser ses adversaires ou vanter son bilan.

Despite Democrats’ best attempts to distort the truth ahead of the 2020 election, the central facts never change.



President @realDonaldTrump did nothing wrong. pic.twitter.com/6W0erpzD5Q — Rep. Doug Collins (@RepDougCollins) January 22, 2020

Donald Trump est le troisième président de l'histoire des États-Unis à subir l'opprobre associée à un procès en destitution, après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999. Comme eux, il devrait être acquitté, grâce au soutien indéfectible des 53 sénateurs républicains (sur 100 élus).

Malgré tout, les démocrates espèrent convaincre l'opinion publique que l'ancien magnat de l'immobilier a bien «violé son serment» de président. Pour ce faire, les sept élus chargés du rôle de procureurs disposent de 24 heures, étalées sur trois jours. Puis ce sera au tour de la défense pour la même durée. «Nous allons contester vivement le dossier présenté» par l'accusation, a déclaré l'avocat personnel du président Jay Sekulow lors d'une brève interruption de séance. «Nous le feront de manière ordonnée et systématique».

Prière

Les sénateurs, qui font office de jurés, auront ensuite 16 heures pour poser leurs questions, par écrit. Elles seront lues par le président de la Cour suprême des États-Unis John Roberts, chargé par la Constitution de présider ce procès. Entre-temps, ils devront rester vissés sur leur siège sans prendre la parole, ni consulter leur téléphone ou ordinateur, les équipements électroniques étant interdits dans l'hémicycle.

Ce cadre strict vise à assurer la dignité des débats. Il n'a toutefois pas empêché mardi l'accusation et la défense d'échanger des piques acerbes, au point que John Roberts a dû les rappeler à l'ordre. «La manière dont les choses sont dites est parfois aussi importante que ce qui est dit», a renchéri mercredi l'aumônier du Sénat Barry Black dans son sermon quotidien.

Senate Chaplain Barry Black leads lawmakers in prayer ahead of opening arguments: "Help them remember that patriots reside on both sides of the aisle ... give them a civility built upon integrity that brings consistency in their beliefs and actions." https://t.co/gSRupclymD pic.twitter.com/iAeBShcUJZ — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 22, 2020

A la pause, les sénateurs se sont rués hors de l'hémicycle pour livrer leurs analyses aux caméras ou tweeter de petits commentaires. Sans surprise, les démocrates ont jugé Adam Schiff «convaincant» (Amy Klobuchar) et les républicains ont déploré une «mascarade partisane» (Rand Paul).

Un premier vote est attendu en fin de semaine prochaine: les sénateurs devront décider s'ils acceptent de convoquer de nouveaux témoins, comme le réclament les démocrates. Ces derniers devront convaincre quatre républicains de briser les rangs pour obtenir gain de cause, ce qui compte-tenu des tensions actuelles semble difficile. Ils pourraient ensuite passer rapidement au vote sur la culpabilité de Donald Trump. La Constitution impose une majorité des deux tiers pour destituer un président, un seuil a priori inatteignable. (afp/nxp)