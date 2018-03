Zuckerberg convoqué par Londres

Une commission parlementaire britannique a demandé mardi au patron de Facebook Mark Zuckerberg de comparaître devant eux pour s'expliquer sur les accusations de détournement des données personnelles de ses utilisateurs, estimant que les explications officielles de Facebook ont été «trompeuses».

«Le comité a demandé à plusieurs reprises à Facebook comment les entreprises acquièrent et conservent les données des utilisateurs de leur site, en particulier si des données ont été prises sans leur consentement. Vos réponses officielles ont constamment sous-estimé ce risque et ont été trompeuses», écrit le président de la commission, Damian Collins, alors que la société Cambridge Analytica est accusée d'avoir acquis les données de 50 millions d'utilisateurs Facebook pour peser dans la campagne présidentielle de Donald Trump.

Action en baisse

L'action Facebook a fini en baisse de près de 7% lundi sur le Nasdaq, premier jour de cotation après que l'affaire eut été révélée samedi par le New York Times et l'Observer. Les investisseurs craignent que les annonceurs hésitent désormais à faire de la publicité sur le réseau social.

Elizabeth Dehham, la directrice de l'Information Commission, un bureau de régulation, a annoncé qu'elle voulait avoir l'autorisation de faire perquisitionner dans les locaux de la société de conseil Cambridge Analytica.

On se demande de part et d'autre de l'Atlantique comme cette société a eu accès aux données Facebook en 2014 et pourquoi Facebook n'en a pas informé ses utilisateurs, ce qui met une nouvelle fois sur le devant de la scène la question de la préservation de la vie privée.

Appâtés via une application

«Nous regardons si oui ou non Facebook a sécurisé et sauvegardé des informations personnelles sur la plateforme et si, quand la société a réalisé qu'il y avait perte de données, elle a agi de façon ferme et si les gens en ont été informées ou pas», a déclaré Elizabeth Denham à la radio de la BBC.

Fondée en 2013, Cambridge Analytica se présente comme spécialisée dans les études sur la consommation, la publicité ciblée et autres services liés à la diffusion de données, pour des clients politiques ou pour des sociétés.

Selon Facebook, les données ont été collectées par un universitaire britannique, Aleksandr Kogan. Il a créé une application sur le réseau social, laquelle a été téléchargée par 270'000 personnes, ce qui a permis d'avoir accès à leurs données personnelles mais aussi à celles de leurs amis. (ats/afp/nxp)