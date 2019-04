Zelensky veut «relancer» le processus de paix

Le président ukrainien élu Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche souhaiter «relancer» le processus de paix impliquant la Russie sur la guerre dans l'est séparatiste prorusse. Il espère «arrêter le feu» et libérer les prisonniers ukrainiens en Russie.

#Ukraine's #Zelensky: 'We will launch a very powerful information war to end the war in #Donbass' https://t.co/x2ZxI3PBSx