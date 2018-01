Zarif dénonce une «gaffe» de Trump

Le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé samedi comme une gaffe la décision de l'administration Trump de porter la question des protestations en Iran devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réunion a créé des divisions entre Moscou et Washington.

«Le Conseil de sécurité a rejeté la tentative flagrante des Etats-Unis de le détourner de son mandat», a écrit Mohammad Javad Zarif dans un tweet.

