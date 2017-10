Yuriko Koike à l'assaut de Shinzo Abe

Même si les derniers sondages donnent une large victoire au Parti libéral-démocrate (PLD) de Shinzo Abe, la formation de la charismatique gouverneure Yuriko Koike, le Parti de l'espoir, a permis de réveiller une scène politique japonaise léthargique . Voici les propositions de chacun sur les quatre principaux thèmes de campagne.

Défense et Corée du Nord

«En pleine escalade des actes provocateurs de la Corée du Nord, (...) le pays a besoin d'un gouvernement stable, expérimenté, qui puisse tenir le rang de meneur mondial. Notre pays poursuivra les efforts diplomatiques pour la paix et défendra fermement ses citoyens», écrit le Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe.

Il propose d'élever les moyens de défense antimissiles et d'amplifier l'alliance nippo-américaine, déjà renforcée par le passage en septembre 2015 de lois permettant en théorie aux Forces japonaises d'autodéfense d'appuyer un allié en difficulté à l'étranger.

Mme Koike demande un renforcement de la gestion de crise, non seulement vis-à-vis des missiles et du programme nucléaire nord-coréens, mais aussi face aux autres menaces (terrorisme, cyberattaques, catastrophes naturelles), le tout «dans le cadre d'une application des lois actuelles conformément à la Constitution». «Les affaires nord-coréennes ? On ne devrait pas dissoudre la Chambre basse lorsqu'on est confronté à une telle situation», a-t-elle reproché à M. Abe.

Réforme constitutionnelle

M. Abe souhaite amender la Constitution rédigée par les vainqueurs américains après-guerre, ce qui n'a jamais été fait depuis son entrée en vigueur en 1947. «Tout en gardant les trois principes fondamentaux, la démocratie, le respect des droits de l'homme, le pacifisme», il souhaite mentionner clairement l'existence d'une armée nationale dans l'article 9, celui qui précise le renoncement à la guerre comme moyen de régler les différends internationaux. Il souhaite aussi y inscrire la gratuité de la scolarité, ainsi que d'y définir l'Etat d'urgence.

Mme Koike a demandé aux candidats investis par le Parti de l'espoir de s'engager à «soutenir la réforme constitutionnelle», jugeant qu'il faut débattre de l'article 9, ainsi que rendre plus précis certains articles, notamment sur le rôle des autorités locales qu'elle veut voir renforcé.

«Abenomics» contre «yurinomics»

Le PLD de M. Abe se félicite des résultats obtenus avec sa stratégie «abenomics» sur l'emploi, la croissance, les revenus des entreprises ou encore le tourisme. Il s'est engagé lors du précédent scrutin législatif de décembre 2014 à ne plus reporter une hausse de TVA déjà différée deux fois, et désormais prévue pour décembre 2019.

En échange, il promet d'utiliser les sommes supplémentaires issues de la hausse de cet impôt indirect pour rendre en partie gratuite la scolarité et aider les familles à faibles revenus. Il prévient cependant que le solde des comptes publics (hors charge de la dette) ne sera pas à l'équilibre à l'échéance de 2020, jusqu'à présent visée. Il prévoit un nouveau plan de stimulation de l'activité, de 2'000 milliards de yens (15 milliards d'euros).

Mme Koike propose au contraire de «geler» la hausse de TVA «pour garantir la reprise économique». Elle juge que les Japonais ne sont pas prêts à accepter des charges supplémentaires. Elle promeut une «politique post-abenomics», qu'elle a baptisée «yurinomics», qui exploiterait davantage les ressorts du secteur privé.

Elle insiste en outre sur la nécessité d'une «société dans laquelle on puisse avoir un emploi stable, se marier, avoir des enfants», trois «clefs pour en finir avec la dénatalité». La place des femmes et des seniors doit être améliorée, dit-elle encore.

Energie nucléaire

M. Abe maintient que l'énergie nucléaire est indispensable, que s'en priver reviendrait à augmenter encore la dépendance énergétique du Japon, à entraver l'économie du pays ainsi que ses engagements dans la lutte contre le changement climatique.

Il souhaite que tous les réacteurs jugés techniquement sûrs par l'Autorité de régulation du secteur puissent être relancés, tout en indiquant sa volonté de réduire «dans la mesure du possible la dépendance au nucléaire».

Le plan de son gouvernement est d'atteindre une production d'électricité provenant à 20-22% des centrales nucléaires à horizon 2030. Selon les experts, cet objectif nécessitera cependant non seulement la relance de réacteurs, mais aussi la construction de nouveaux.

Mme Koike propose l'abandon de l'énergie nucléaire à l'horizon 2030. Elle est conseillée dans ce domaine par l'ex-premier ministre Junichiro Koizumi, qui est devenu un fervent opposant à l'atome depuis l'accident de Fukushima en 2011. «Dirigeons-nous vers une société écologique», plaide-t-elle. (afp/nxp)