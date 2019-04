Xi Jinping défend ses Routes de la soie

Des projets «verts», viables financièrement et sans corruption: le président chinois Xi Jinping a tenté vendredi de répondre aux critiques contre son initiative des Nouvelles routes de la soie. Celle-ci est accusée d'être un «piège de la dette» pour les pays pauvres.

Face à une quarantaine de dirigeants mondiaux réunis en sommet à Pékin, le président chinois, confronté à une guerre commerciale avec les Etats-Unis, a dénoncé aussi le protectionnisme. Il n'y avait toutefois pas de représentants américains dans la salle pour l'écouter.

Le président #XiJinping rencontre les dirigeants de divers pays la veille du 2e Forum de "Ceinture et Route" #CeintureEtRoute pic.twitter.com/lakckYN8Y0 — CGTN Français (@CGTNFrancais) 25 avril 2019

Pour la deuxième fois en deux ans, le chef de la deuxième économie mondiale a réuni autour de lui un sommet des Nouvelles routes de la soie. Cette initiative vise à construire des infrastructures dans des pays en développement qui en ont cruellement besoin en Asie, en Europe et en Afrique.

Mais les critiques lui reprochent de favoriser les entreprises chinoises et de constituer «un piège de la dette» pour les nations bénéficiaires de prêts accordés par des banques chinoises. Cas d'école: le Sri Lanka, qui, incapable d'honorer ses remboursements, a déjà dû céder à Pékin le contrôle d'un port en eau profonde pour 99 ans.

«Tolérance zéro pour la corruption»

En réponse, Xi Jinping a plaidé en faveur de projets qui soient «viables budgétairement» pour les pays participants. «Tout doit être fait de manière transparente et nous devons avoir une tolérance zéro pour la corruption», a-t-il ajouté dans un discours d'une trentaine de minutes.

Selon lui, la Chine va également promouvoir le développement «vert». Certains projets des Routes de la soie, notamment des barrages ou des centrales à charbon, sont toutefois accusés d'entraîner des dégâts à l'environnement.

Les investissements labellisés Nouvelles routes de la soie «ne doivent aller que là où ils sont viables», a prôné la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde. Parlant devant les délégués, elle a plaidé pour «une plus grande transparence, des appels d'offres ouverts et concurrentiels et une meilleure évaluation des risques dans la sélection des projets».

Depuis cinq ans, les pays riverains ont échangé de manière efficace et positive à ce sujet. Comment continuer à faire avancer la coopération entre les pays participants au grand projet « Ceinture et Route » ? Voici les réponses du président Xi Jinping. #XiJinping #CeintureEtRoute pic.twitter.com/KDqd0idInz — CGTN Français (@CGTNFrancais) 22 avril 2019

Ueli Maurer défend les routes de la soie

Avant le début du sommet, le président de la Confédération Ueli Maurer a défendu le méga-projet chinois. Selon lui, les milliards investis de par le monde créent des emplois et de la sécurité. Et prospérité rime avec stabilité.

Avec cette initiative la Chine sert certainement aussi ses propres intérêts, affirme le ministre des Finances de 68 ans lors d'un entretien avec la Neue Zürcher Zeitung, diffusé vendredi. Si l'on ne peut le contester, on ne peut non plus le reprocher à la Chine. Car c'est le cas pour toutes les grandes économies nationales, complète-t-il.

Depuis le lancement du programme en 2013, la Chine a investi au total 80 milliards d'euros dans divers projets et les diverses banques ont prêté entre 175 et 265 milliards, selon Pékin. Comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, M. Xi a également appelé à «clairement» dire «non» au protectionnisme.

«Partenaire naturel»

Les pays occidentaux dans l'ensemble traînent les pieds pour adhérer au projet chinois, officiellement intitulé «Initiative ceinture et route» -une ceinture terrestre à travers l'Eurasie et une route maritime.

A l'exception notable de l'Italie, premier pays du G7 à avoir rejoint l'initiative le mois dernier. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, était vendredi le seul dirigeant d'un grand pays occidental attendu à Pékin, aux côtés du Russe Vladimir Poutine, de l'Egyptien Abdel Fattah al-Sissi ou du Grec Alexis Tsipras.

Ueli Maurer, qui s'est envolé lundi pour Pékin avec des représentants des milieux de l'économie et de la finance, estime que les critiques des Etats-Unis, de la France et de l'Allemagne à l'égard de ce projet sont légitimes. «Mais la Suisse est un Etat neutre et indépendant. Nous agissons en suivant ce qui nous paraît juste».

Les Etats-Unis n'ont quant à eux pas envoyé de délégation. Les Nouvelles routes de la soie ne sont pourtant pas «un club réservé à quelques-uns», a assuré Xi Jinping. Comme en réponse aux inquiétudes de Washington en matière commerciale, il assuré que son pays poursuivrait ses réformes et son ouverture. (ats/nxp)