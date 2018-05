Washington renforce ses sanctions contre Caracas

Les Etats-Unis ont infligé lundi de nouvelles sanctions financières au Venezuela, au lendemain de la réélection contestée du président socialiste Nicolas Maduro jusqu'en 2025 qui renforce l'isolement international de ce pays en crise.

Le président américain Donald Trump a signé un décret, dont la portée était dans un premier temps difficile à évaluer, visant à réduire la capacité du régime de Caracas à vendre ses actifs. Son vice-président, Mike Pence, a qualifié le scrutin de «farce».

.@SecPompeo: U.S. condemns fraudulent election that took place in #Venezuela on May 20, stands with democratic nations in support of the Venezuelan people and will take swift economic and diplomatic actions to support the restoration of their democracy. https://t.co/W9nwXse0mQ