Washington ne considère plus les colonies illégales

Proche Orient Les autorités palestiniennes ont estimé que la paix commencerait avec l'arrêt du vol des terres leur appartenant. Plus...

ONU Palestine La Suisse attend l'issue de l'enquête sur les accusations d'abus avant de poursuivre son aide à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Plus...

Palestine Après six jours de fermeture à cause des protestations gazaouis, Israël a décidé dimanche de rouvrir les passages. Plus...