Washington invite les Iraniens à témoigner

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a invité jeudi les manifestants iraniens à transmettre aux États-Unis toute preuve de «répression» de la part du régime de Téhéran. Il a assuré qu'ils «sanctionneront ces abus».

Des manifestations ont éclaté il y a près d'une semaine en Iran, quelques heures après l'annonce - en pleine crise économique - d'une forte hausse du prix de l'essence. Les autorités ont pour l'instant confirmé la mort de cinq personnes mais l'ONU a dit craindre que la répression ait fait «des dizaines» de morts.

Internet, coupé depuis plusieurs jours dans le pays, y reste largement inaccessible malgré un retour au calme apparent. «J'ai demandé aux manifestants iraniens de nous envoyer leurs vidéos, photos et informations sur la répression du régime contre les manifestants. Les États-Unis afficheront et sanctionneront ces abus», a annoncé le secrétaire d'État américain sur Twitter, dans un tweet en persan, puis en anglais.

I have asked the Iranian protestors to send us their videos, photos, and information documenting the regime’s crackdown on protestors. The U.S. will expose and sanction the abuses. https://t.co/korr5p0woA