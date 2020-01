Vols suspendus après des tirs sur l'aéroport

Les vols ont été suspendus mercredi à l'aéroport international Mitiga à la suite de tirs de roquettes, dernière attaque en date contre ce seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne.

L'aéroport a été la cible de «six roquettes Grad», un acte qui constitue «une menace flagrante» à la sécurité du trafic aérien et une «nouvelle violation du cessez-le-feu», instauré depuis le 12 janvier entre les belligérants, selon le porte-parole des forces du gouvernement d'union (GNA) basé à Tripoli.

Suspension des vols

Le porte-parole, Mohamad Gnounou, a accusé «les milices du criminel de guerre (Khalifa) Haftar» de ces tirs. La direction de l'aéroport de Mitiga a annoncé la «suspension des vols jusqu'à nouvel ordre» à cause des «tirs aveugles» contre l'aéroport.

Un avion de la compagnie Libyan Airlines, en provenance de Tunis, a dû dévier de sa trajectoire et atterrir à Misrata, 200 kilomètres plus à l'est.

Depuis le début le 4 avril d'une offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, pour s'emparer de Tripoli, l'aéroport a été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes attribuées aux proHaftar.

Ceux-ci accusent le GNA, reconnu par l'ONU, d'utiliser une partie de l'aéroport à des fins militaires, ce que le GNA dément.

Trois mois de suspension

Le trafic aérien à Mitiga avait repris mi-décembre après trois mois de suspension. Mitiga est à l'origine une base militaire avant d'être ouvert au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de violences.

Les deux autorités rivales se disputent le pouvoir depuis 2015 en Libye, pays plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 après une révolte populaire. (afp/nxp)