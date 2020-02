Vol MH370: le pilote soupçonné d'un geste suicidaire

L'ancien Premier ministre australien Tony Abbott a affirmé que de «très hauts» responsables malaisiens avaient soupçonné tout au début le pilote du Boeing 777 de la Malaysian Airlines (vol MH370) d'avoir délibérément causé la catastrophe survenue il y a près de six ans.

Le 8 mars 2014, cet avion parti de Kuala Lumpur en direction de Pékin avec 239 passagers à son bord a mystérieusement disparu. Aucune trace de l'appareil n'a jamais été trouvée dans la zone de recherche de 120'000 km2 explorée dans le sud de l'océan Indien au large de l'Australie.

Ces recherches maritimes, les plus importantes de l'histoire, avaient été interrompues en janvier 2017. Les causes de cette disparition -- le plus grand mystère de l'aviation civile moderne -- font depuis le début l'objet de multiples spéculations. Dans un documentaire diffusé mercredi par Sky News, Toy Abbott affirme avoir compris dans la semaine suivant cette disparition que la Malaisie soupçonnait le commandant de bord d'avoir fait s'écraser l'avion de manière délibérée.

Former Prime Minister @HonTonyAbbott has revealed the “highest levels” of the Malaysian Government believed those on board MH370 were killed by a suicidal pilot.https://t.co/0H299ksG1q