Vol MH 370: un bateau US reprend les recherches

La Malaisie a autorisé l'entreprise américaine Ocean Infinity à reprendre les recherches pour retrouver le vol MH370 de Malaysia Airlines, a déclaré vendredi le ministre des transports, une année après la suspension de celles-ci.

Ocean Infinity avait annoncé cette semaine avoir déjà envoyé un navire vers la zone de recherche prévue, car elle anticipait qu'un accord serait finalisé rapidement. «Nous envoyons le navire, Seabed Constructor, au voisinage de la zone potentielle de recherches», avait déclaré à l'AFP un porte-parole de la société. «Cela vise à gagner du temps si l'attribution du contrat se réalisait comme espéré».

Happy New Year to everyone. Let's hope 2018 is the year MH370 is found. Ocean Infinity's Seabed Constructor has an excellent chance. They are headed out from Durban to the unsearched part of the 7th arc in a few days. Stay tuned. pic.twitter.com/Df86V7ucv5