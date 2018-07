Voici un gratte-ciel improbable et très coûteux

Un gratte-ciel du sud-ouest de la Chine, équipé sur une de ses faces de la chute d'eau artificielle «la plus haute du monde», rejoint la longue liste des constructions audacieuses ou étranges édifiées dans le pays asiatique.

Le Liebian International Building est construit dans la ville de Guiyang. Sa cascade culmine à 108 mètres du sol mais a un problème de taille: cette fantaisie a un coût faramineux. La chute d'eau a été construite il y a deux ans. Mais elle n'a depuis été activée qu'à six reprises, car le pompage de l'eau jusqu'au sommet coûte 800 yuans (100 euros) de l'heure.

Edifié par le groupe chinois Ludi Industry, le gratte-ciel est encore en cours de finition. Il devrait accueillir un centre commercial, des bureaux et un hôtel de luxe. La cascade utilise notamment les eaux de pluie et souterraines, qui sont canalisées dans d'énormes réservoirs placés dans le sous-sol du bâtiment. Le système vise à reproduire en zone urbaine la nature sauvage de la province, a expliqué le directeur du groupe Ludi, Cheng Xiaomao, au journal hongkongais South China Morning Post.

Mais l'ouvrage est vite devenu la cible d'innombrables moqueries de la part des internautes. Ils s'en prennent notamment à l'immense gaspillage de ressources. «Mettez-la juste en route quelques fois par an! Comme ça, ça nettoie les vitres et il n'y a pas besoin de payer des laveurs de carreaux», plaisante un utilisateur du réseau social Weibo.

?????[#CityPorn] A 350-foot waterfall cascades down the side of the Liebian Building in Guiyang City, China

???? https://t.co/nMamrtevlc pic.twitter.com/cUBbjmQ6Vs