Visite surprise de Trump auprès de ses troupes

Donald Trump et son épouse Melania ont rendu visite mercredi aux troupes américaines en Irak, dans le cadre des fêtes de Noël. Ils feront halte à la base américaine de Ramstein en Allemagne lors de leur vol retour vers Washington, a annoncé la Maison blanche.

«Le président Trump et la Première dame se sont rendus en Irak tard le soir de Noël pour rendre visite à nos troupes et à nos commandants militaires afin de les remercier pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice, et pour leur souhaiter Joyeux Noël», a écrit la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders dans un tweet accompagné d'une photo montrant le couple en compagnie de jeunes militaires en uniforme.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw