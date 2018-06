Visite du pape en Suisse: un événement rare

Quand François arrivera ce jeudi à Genève, quatorze ans se seront écoulés depuis la dernière venue d'un souverain pontife dans la Confédération. Les 5 et 6 juin 2004, Jean Paul II avait participé aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Berne.

Le prélat polonais, alors atteint par la maladie de Parkinson, avait alors été fêté comme une pop star par quelque 12'000 jeunes à la patinoire de Berne. Une messe célébrée devant 70'000 personnes avait été l'un des points forts de sa visite.

Vingt ans plus tôt, du 12 au 17 juin 1984, Jean Paul II s'était rendu dans quatorze villes suisses à l'occasion d'une visite pastorale, dont Lugano, Genève, Fribourg, Lucerne et Sion. Là encore, ses messes avaient attiré la foule. Ils avaient ainsi été 40'000 à Lucerne et 45'000 à Sion à y assister.

En juin 1982, Jean Paul II était venu une première fois en Suisse pour une visite éclair à l'ONU à Genève. Il y avait été précédé par Paul VI en 1969.

Une pause d'un demi-millénaire

La venue de Paul VI était la première d'un pape en Suisse après une pause de plus de 550 ans. En 1418, Martin V avait traversé le pays après son élection au concile de Constance (1414-1418), et été accueilli notamment à Schaffhouse, Berne, Fribourg et Genève, selon l'historien suisse Angelo Garovi.

En octobre 1275, le pape Grégoire X avait consacré la cathédrale de Lausanne. D'après Angelo Garovi, la première visite avérée d'un pape sur le territoire de l'actuelle Confédération est celle de Léon IX. Ce dernier se serait rendu en 1049 à Bâle et Schaffhouse, puis un an plus tard à Romainmôtier (VD). (ats/nxp)