Virus: 6000 croisiéristes bloqués sur un navire

Environ 7000 personnes, dont environ 6000 passagers, sont bloqués sur un navire de croisière au port de Civitavecchia, près de Rome, en raison de deux cas suspects du nouveau coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès des autorités sanitaires et du croisiériste Costa.

«Nous avons été alertés au petit matin par le ministère de la Santé et avons envoyé trois médecins à bord pour effectuer des prélèvements», a indiqué à l'AFP, une porte-parole de l'ASL (centre sanitaire) de Civitavecchia. Le porte-parole de Costa Croisières a confirmé à l'AFP «qu'il y a environ 6000 passagers à bord», les autres étant des membres d'équipage.

Les échantillons vont être analysés à l'hôpital Spallanzani de Rome, spécialisé dans les maladies infectieuses, a précisé la porte-parole de l'ASL. Les résultats devraient être connus plus tard dans la journée.

Le médecin de bord du Costa Smeralda, le navire amiral et l'un des plus gros du croisiériste Costa Croisières, a signalé tôt jeudi aux autorités portuaires italiennes la présence à bord d'un couple chinois dont l'épouse présentait des symptômes suspects de toux et forte fièvre.

Coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Coronavirus Update : The Cruise ship Costa Smeralda in #Civitavecchia , #Italy with around 6,000 people on board is on lockdown . There are fears a Chinese couple have the virus. Passengers are not allowed to leave the ship.

Live Video : https://t.co/5DBIPgXWEW