Violents orages dans le Var: au moins 2 morts

Deux corps ont été retrouvés jeudi par les plongeurs dans une voiture échouée en mer, à l'embouchure d'une rivière en crue dans le département du Var, après les violentes intempéries qui ont frappé le département, a annoncé la préfecture.

#Intempéries : Une voiture vient d’être retrouvée en mer aux Issambres. Les gendarmes craignent la présence d’un ou plusieurs d’occupants à l’intérieur du véhicule. Les plongeurs-sauveteurs vont intervenir. #Var #SainteMaxime #METEO83 pic.twitter.com/IGQY5mT2bN — VAR AZUR (@VarAzur_) 11 octobre 2018

Cinq voitures ont été emportées en mer vers 23h00 mercredi dans le secteur de la Garonnette, près de Sainte-Maxime, avait-on précisé de même source un peu plus tôt dans la matinée.

A Saint-Maxime, les dégâts sont conséquents pic.twitter.com/z9tuSmpI2y — Var-matin (@Var_Matin) 11 octobre 2018

Après la découverte d'un premier corps par les plongeurs, une deuxième victime présente dans le même véhicule a été retrouvée, ajoute la préfecture. Le premier corps, retrouvé environ une heure et demie auparavant, est celui d'une femme, a-t-on appris auprès des secours. Le véhicule qui s'était échoué à une quinzaine de mètres de la plage des Issambres, a été sorti de l'eau et a été occulté de la vue du public, a-t-on appris auprès des gendarmes.

"Ma mère flottait avec son lit." Un habitant de Sainte-Maxime témoigne de la montée des eaux chez lui cette nuit pic.twitter.com/0Rc5t2klWG — BFMTV (@BFMTV) 11 octobre 2018

Pluies moins fortes

Entre 140 et 200 mm de précipitations ont été relevés localement depuis le début de cet épisode météo qui avait vu plusieurs départements du sud de la France être placés en vigilance orange. La situation pourrait redevenir plus calme dans la journée de jeudi. Selon la préfecture, «les pluies persistent encore pour quelques heures sur l'est du Var mais sont nettement moins marquées», mais «elles peuvent être encore assez fortes par moment pour quelques heures sur les côtiers du Var et amener une deuxième réponse des cours d'eau».

???? "La nuit a été très difficile, avec des épisodes orageux très intenses et soutenus", décrit le maire de Sainte-Maxime, en direct dans #LaMatinaleLCI de @PascaledeLaTour sur #La26, @LCI.



???? Les dernières images des #intempéries dans le #Var. pic.twitter.com/4UL34jU7hQ — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) 11 octobre 2018

(ats/nxp)

Sur l?ensemble du département, les sapeurs-pompiers avaient, jusqu?ä 8 heures jeudi, «réalisé 207 interventions dont 150 reconnaissances et 16 secours à personnes», a précisé la préfecture dans un communiqué.