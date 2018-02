Violente explosion à Leicester: quatre morts

Une violente explosion a détruit dimanche soir un immeuble de Leicester, dans le centre de l'Angleterre.

La police britannique a annoncé que quatre personnes avaient été tuées dans l'explosion. L'origine du sinistre n'a pas été liée à une activité terroriste.

Aucune précision supplémentaire n'a été fournie sur l'origine du sinistre.

Les pompiers locaux ont reçu des appels vers 20h, heure suisse, de la part d'habitants du quartier faisant état d'une explosion et d'un incendie, a déclaré une porte-parole de la police. Six véhicules de pompiers ont été aussitôt déployés, a-t-elle ajouté.

Tous services mobilisés

«Nous étions en route (ndlr, vers le lieu de l'incident) lorsque la police a appelé pour nous dire qu'un immeuble s'était effondré», a-t-elle précisé. D'autres secouristes, dont une unité avec des chiens de sauvetage, ont été dépêchés sur place.

«Tous les services d'urgence ont été mobilisés. Veuillez éviter le secteur», a recommandé la police. Des photos et vidéos diffusées sur Twitter montraient des flammes s'élevant au-dessus de la ville.

«C'était très effrayant. J'habite à cinq minutes, mais ma maison a été ébranlée», a déclaré un voisin.

«Ce qui s'est passé va faire l'objet d'une enquête conjointe avec les pompiers», a indiqué la police sur Twitter.

«Nous demandons à la presse et à l'opinion publique de ne pas se lancer dans des spéculations quant aux circonstances de cet incident», a d'ores et déjà prévenu la maréchaussée.

Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related.



