Violée par 40 hommes pendant quatre jours

Le propriétaire et le gérant d'une maison d'hôtes ont été arrêtés en Inde après les viols présumés d'une femme par quelque 40 hommes pendant quatre jours, a annoncé la police locale vendredi.

Cette femme de 22 ans a expliqué dans sa plainte qu'une connaissance lui avait promis un emploi dans cette maison d'hôtes de l'état d'Haryana (nord). Mais elle aurait plutôt été retenue prisonnière, droguée et violée par différents hommes pendant quatre jours, a précisé à l'AFP l'agent supérieur Rajendar Kumar Meena, citant la déposition écrite de la victime.

Trois agents subalternes ont également «été suspendus pour négligences et ne pas avoir informé leurs supérieurs de cette affaire sensible», a t-il ajouté.

Des milliers de viols

L'incident s'ajoute à la longue liste des agressions sexuelles enregistrées en Inde, où près de 110 viols sont rapportés chaque jour selon des chiffres officiels. Quelque 110'333 cas de viol ont été rapportés dans le pays entre 2014 et 2016.

Plus tôt cette semaine, dix-sept hommes suspectés d'avoir violé une fillette de 11 ans durant des semaines avaient été arrêtés dans le sud du pays.

En 2012, un viol collectif à New Delhi avait choqué la planète et jeté une lumière crue sur la lèpre des violences sexuelles dans le pays. Une étudiante de 23 ans avait été violée avec une brutalité extrême par six jeunes hommes à bord d'un car devant son compagnon impuissant. La victime avait par la suite succombé à ses blessures.

La Cour suprême indienne a confirmé début juillet la condamnation à mort de trois hommes pour ce viol.