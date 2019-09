Vigiles recherchés pour torture sur un jeune Noir

La justice brésilienne a ordonné jeudi la détention de deux agents de sécurité, encore introuvables, pour la torture d'un jeune noir qui avait volé une sucrerie dans un supermarché de Sao Paulo en août, une scène filmée qui a suscité un tollé.

Les autorités «enquêtent sur un cas de torture survenu en août sur un adolescent. Les auteurs ont été inculpés et la justice a ordonné leur détention provisoire pour 30 jours.

Les investigations se poursuivent pour les localiser», a écrit le secrétariat à la Sécurité publique de l'Etat de Sao Paulo dans un texte envoyé à l'AFP.

Coups de fouet

La vidéo de 40 secondes, prise par un téléphone portable, montre un adolescent nu et bâillonné en train de recevoir des coups de fouet. Debout, entre sanglots et cris de douleur, il subit également moqueries et menaces de la part de ses agresseurs. Le supplice a duré plus d'une demi-heure, selon des médias locaux.

Des milliers de Brésiliens ont dénoncé une agression raciste. «Nous sommes retournés à l'époque de l'esclavage», ont écrit de nombreux internautes. D'autres ont en revanche saisi l'occasion pour soutenir la lutte contre la délinquance, en soulignant que le vol d'un bonbon «est un vol».

Avec une population noire ou métisse de 54%, le Brésil maintient des taux d'inégalité élevés qui frappent sa population d'ascendance africaine. L'«Atlas de la violence» de 2019 a mis en évidence cet écart en indiquant qu'en 2017, 75% des victimes d'homicide étaient noires.

Bolsonaro a justifié la torture

Mercredi, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, l'ex-présidente chilienne Michelle Bachelet, a dénoncé une «augmentation» du nombre de morts au Brésil dans des opérations policières, en particulier des noirs et des habitants de favelas.

Le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a répondu sur Twitter en accusant Mme Bachelet de défendre «les bandits qui attaquent nos courageux policiers civils et militaires», avant de s'en prendre personnellement à l'ex-dirigeante chilienne de centre-gauche.

M. Bolsonaro, ancien officier de l'armée qui a justifié la torture infligée à des adversaires politiques pendant la dictature militaire (1964-1985), est arrivé au pouvoir en janvier avec le soutien des milieux ultra-conservateurs et d'électeurs partisans d'une répression accrue de la criminalité endémique au Brésil. (afp/nxp)