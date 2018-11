Victoire républicaine contestée en Géorgie

L'équipe du républicain Brian Kemp a revendiqué mercredi soir la victoire pour l'élection au poste de gouverneur de l'Etat de Géorgie. Mais sa rivale démocrate Stacey Abrams refuse de reconnaître sa défaite tant que tous les bulletins n'auront pas été dépouillés.

«Il est mathématiquement impossible pour Stacey Abrams de gagner ou d'obtenir une nouvelle élection», a déclaré le porte-parole de Brian Kemp dans un communiqué. «Brian Kemp va maintenant entamer la transition en tant que gouverneur élu de Géorgie.»

Mme Abrams, 44 ans, cherche à devenir la première femme noire à être élue à un poste de gouverneur d'un Etat américain. Les résultats officieux de l'élection de mardi donnent une avance de plus de 60'000 voix en faveur de Brian Kemp, qui dépasserait le seuil de 50% des suffrages, condition requise par la législation géorgienne pour éviter un nouveau scrutin.

Congratulations to @BrianKempGA and the entire Kemp family! I look forward to working with Governor-elect Kemp to put forth a legislative agenda that cuts taxes, grows small business, and puts hard-working Georgians first. #keepchoppin pic.twitter.com/mYS2RDmo18