Victoire pour les victimes du 11 septembre

Le Sénat américain a approuvé mardi à la quasi-unanimité la prolongation du fonds d'indemnisation des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Le texte doit encore être ratifié par le président américain Donald Trump.

Déjà approuvé par la chambre des représentants, le projet de loi visant à étendre jusqu'en 2090 le mandat du «Victim Compensation Fund» a recueilli 97 voix pour et 2 contre au Sénat. Sa ratification, attendue, doit refermer un chapitre douloureux pour les rescapés du 11 septembre et les proches de victimes, contraints de venir régulièrement réclamer au congrès le renouvellement du fonds d'indemnisation, sur le point de se tarir.

#JonStewart: "We can never repay all that the 9/11 community has done for our country but we can stop penalizing them. And today is that day." https://t.co/zADKMpXBuM pic.twitter.com/bFcGhi8hYo