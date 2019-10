Victoire au 1er tour du péroniste Fernandez

Le candidat péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez a remporté dimanche l'élection présidentielle en Argentine au premier tour, devant le président sortant libéral Mauricio Macri, selon des résultats partiels.

Avec près de 80% des bulletins dépouillés, Alberto Fernandez a obtenu 47,45% des voix, contre 41,11% pour Mauricio Macri. Il devient le nouveau président de ce pays de 44 millions d'habitants. Pour gagner dès le premier tour, Alberto Fernandez devait obtenir plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position. Selon le ministère de l'Intérieur, la participation au scrutin a été de plus de 80%.

«C'est un grand jour pour l'Argentine», avait réagi, confiant, devant la presse Alberto Fernandez, dont la colistière est l'ex-présidente Cristina Kirchner (2007-2015), peu après la fermeture des bureaux de vote.

Le président sortant, Mauricio Macri, 60 ans, dont la popularité a fortement chuté l'année dernière en raison de la grave crise économique, avait estimé après avoir voté dans le centre de Buenos Aires que deux «visions concurrentes de l'avenir (étaient) en jeu».

Forte polarisation

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que la participation au scrutin était de plus de 80%. Une forte participation pourrait permettre à Mauricio Macri de combler l'écart avec son adversaire et de le contraindre à un second tour le 24 novembre, selon les observateurs.

Après avoir voté, Alberto Fernandez avait promis de travailler à réduire la forte polarisation politique qui traverse le pays, entre péronistes et partisans de Mauricio Macri qui brigue un deuxième mandat.

« Nous et eux , c'est terminé», a assuré cet avocat de 60 ans, qui forme un ticket avec l'ex-présidente Cristina Kirchner (2007-2015), candidate à la vice-présidente. «Nous vivons une profonde crise (économique), chacun doit prendre sa responsabilité pour ce qui va advenir», a-t-il insisté.

Crises politiques et sociales

Lors des primaires d'août - considérées comme une répétition générale avant l'élection présidentielle - Alberto Fernandez avait devancé de 17 points Mauricio Macri.

Le vote en Argentine a lieu alors que la région est secouée par de nombreuses crises politiques et sociales : mobilisation contre les résultats de la présidentielle en Bolivie, vague de contestation au Chili et troubles sociaux en Equateur deux semaines auparavant.

«J'ai voté avec la conviction et la certitude qu'il a bien fait les choses et qu'il aurait pu mieux faire, mais qu'il avait besoin de temps», a déclaré à l'AFP Maria Marta, 54 ans, à propos de Mauricio Macri. «Alberto et Cristina représentent une plus grande équité. Je suis enthousiasmée à l'idée de voir la fin d'un pays qui ne profite qu'à un petit groupe», disait Liliana, une architecte de 64 ans.

Pire crise depuis 2001

Le président sortant achève son mandat au milieu de la pire crise économique que l'Argentine ait vécue depuis 2001. En récession depuis plus d'un an, le pays connaît une inflation élevée (37,7% en septembre), une dette massive et un taux de pauvreté en hausse (35,4%, soit un Argentin sur trois). Mais des investisseurs craignent qu'une victoire d'Alberto Fernandez n'entraîne le retour des politiques interventionnistes de la période du kirchnérisme (2003-2015).

Des analystes se demandent en outre qui gouvernerait réellement : Alberto Fernandez, ancien chef de cabinet de Cristina Kirchner et de son mari Nestor Kirchner (président de 2003 à 2007), ou bien Cristina Kirchner, 66 ans.

Affaibli par les craintes d'un défaut de paiement du pays, qui a bénéficié d'un crédit de 57 milliards de dollars du FMI, le peso a chuté de 5,86% dans la semaine précédant le vote pour finir à 65 pesos pour un dollar. La monnaie américaine est historiquement le refuge des Argentins en cas de crise.

Course à la liquidité

Habitués aux bouleversements économiques, nombre d'Argentins se sont massés vendredi devant les banques et les bureaux de change pour acheter des dollars ou retirer leurs dépôts.

Alberto Fernandez s'est efforcé de les rassurer. «Que les Argentins soient tranquilles, nous allons respecter vos dépôts», a-t-il déclaré, faisant allusion au spectre du «corralito», nom officieux des mesures prises en 2001 en Argentine pour mettre fin à une course à la liquidité et à la fuite des capitaux.

Depuis les primaires, les épargnants argentins ont retiré quelque 12 milliards de dollars de leurs comptes, soit environ 36,4% du total. (afp/nxp)