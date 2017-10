Victimes du climat, des enfants attaquent 47 Etats

Ils ont entre 8 et 18 ans et ont décidé d’attaquer les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, parmi lesquels se trouve la Suisse. Sofia, Claudia, Simão, André et trois de leurs camarades sont des écoliers portugais. En juin, la région de Leiria où ils habitent a été dévastée par les pires incendies de forêt de l’histoire du pays. Ces feux entretenus par la canicule ont causé la mort de 62 habitants et terrifié ces enfants et adolescents qui communiquaient entre eux sur les réseaux sociaux.

Durant l’été, ces «enfants du climat» ont décidé d’interpeller les gouvernements européens, sur leur inaction face au réchauffement climatique. Avec l’aide d’un avocat, ils ont décidé de documenter leur accusation et de porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, en vertu de l'article 2 de la convention signée par les pays membres. Celle-ci précise que «le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi».

Pour le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le réchauffement climatique provoque une intensification ou une multiplication des phénomènes météorologiques. La durée des épisodes caniculaires, qui favorisent les incendies, en fait partie. Selon l’Agence de protection de l’environnement américaine, les pays membres du Conseil de l’Europe dégagent 14% du total des émissions de gaz à effet de serre.

«Les générations précédentes devraient réduire leur consommation de ressources naturelles», s’insurge Simão, 11 ans, interrogé par la chaîne américaine CNN. Ce jeune Portugais demande donc aux Etats de «renforcer leur politique de réduction des émissions de CO2 et d’arrêter l’exploitation des énergies fossiles».

L’ONG britannique Global Legal Action Network a décidé de les aider. Une souscription publique a été lancée afin de réunir l’argent nécessaire pour faire aboutir leur plainte. Une première somme de 20 000 livres sterling (environ 25 000 francs) a été réunie grâce à ce crowdfunding. Il leur faudra encore réunir 100 000 livres pour permettre à des experts et à des avocats de préparer la procédure judiciaire.

En 2016, aux Etats-Unis, de jeunes Américains âgés de 8 à 19 ans, surnommés les «Climate Kids» avaient attaqué?en vain l’administration Obama lui reprochant de ne pas en faire assez en matière de lutte contre le réchauffement. En avril dernier, d’autres jeunes attaquaient pour les mêmes raisons l’administration Trump qui veut sortir de l’Accord de Paris destiné à limiter à 2° le réchauffement d’ici 2020.

(TDG)