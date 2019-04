Vers un 2e référendum sur l'indépendance en Écosse

Le gouvernement écossais va introduire «prochainement» un projet de loi visant à organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Ecosse d'ici 2021, a déclaré mercredi la première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

«Nous allons prochainement présenter un projet de loi fixant les règles pour tout référendum relevant actuellement ou à l'avenir de la compétence du parlement écossais», a déclaré Mme Sturgeon, cheffe du Parti national écossais (SNP) au Parlement écossais à Édimbourg, espérant que ce texte serait voté d'ici la fin de l'année.

