Vaste coup de filet anti-terroriste à Barcelone

«Quatorze personnes arrêtées jusqu'ici dans le cadre de l'opération menée aujourd'hui à Barcelone et à Igualada», une petite ville située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale catalane, a annoncé la police sur son compte Twitter.

«L'intention (de la cellule) était de commettre un attentat mais nous cherchons toujours à savoir quels sites» auraient pu être visés, a dit à l'AFP un porte-parole de la police régionale des Mossos d'Esquadra.

Treize personnes ont été arrêtées à Barcelone et une à Igualada, a précisé ce porte-parole, sans donner de détails sur leur nationalité, leur âge et leur profil.

La police régionale avait annoncé le déclenchement vers 6 heures d'une opération «antiterroriste» au cours de laquelle elle a procédé à six perquisitions à Barcelone et Igualada, dont la majeure partie ont eu lieu dans le centre de la capitale catalane. Plus de 100 agents ont été déployés dans le cadre de cette opération réalisée sur ordre de l'Audience Nationale, un tribunal madrilène chargé notamment des affaires de terrorisme, pour «délits de terrorisme» et «organisation criminelle».

Detenido en #Málaga un individuo por su presunta pertenencia a DAESH.

El arrestado realizó el juramento de lealtad y obediencia a la organización terrorista y a su califa, un compromiso que en suelo europeo supone en muchos casos el paso previo a la comisión de atentados pic.twitter.com/cpa6FpxM6t — Policía Nacional (@policia) 15 janvier 2019

Selon des photographes de l'AFP sur place, des agents lourdement armés et le visage masqué surveillaient deux des immeubles perquisitionnés à Barcelone dont ils sont sortis avec des sacs contenant le matériel saisi.

Cette métropole avait été placée en état d'alerte pendant les fêtes de fin d'année après un avertissement des autorités américaines au sujet d'un risque d'attaque terroriste. Barcelone a été la cible d'un attentat le 17 août 2017 lorsqu'un Marocain de 22 ans s'est lancé sur la célèbre promenade des Ramblas au volant d'une camionnette, provoquant la mort de 14 personnes.

Il s'était ensuite enfui dans une voiture après en avoir tué le conducteur. Quelques heures plus tard, cinq de ses complices l'avaient imité, fauchant des passants dans la station balnéaire de Cambrils, avant de se livrer à des attaques au couteau et de poignarder à mort une femme.

Cette double attaque avait été revendiquée par l'organisation djihadiste, Etat Islamique. (afp/nxp)