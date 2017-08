Une voiture fonce dans une pizzeria: une fille tuée

Une jeune fille a été tuée lorsqu'une voiture a foncé dans la devanture d'une pizzeria en banlieue de Paris lundi soir. Les premières déclarations du chauffeur, interpellé peu de temps après les faits, «permettent d'écarter la piste terroriste».

Le conducteur aurait voulu se suicider, selon une source judiciaire. Il a percuté avec une voiture la devanture d'une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, département situé à l'est de Paris, selon le parquet de Meaux.

Une jeune fille de 13 ans, et non de huit ans comme indiqué dans un premier temps, «a trouvé la mort», a indiqué sur la chaîne BFMTV le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet. «Quatre autres personnes sont dans un état très sérieux et huit autres plus légèrement» blessées, a-t-il ajouté.

Le parquet de Meaux, à l'est de Paris parle d'un «acte délibéré», mais «a priori, qui n'a rien à voir avec un acte terroriste». Le suspect, qui conduisait une BMW, a déclaré «avoir tenté de mettre fin à ses jours sans succès, hier (dimanche, ndlr). Il aurait décidé de recommencer de cette manière-là», a déclaré la source judiciaire. L'homme, né en 1985, est «inconnu des services de renseignement et de la justice», a précisé M. Brandet.

Contexte tendu

Les faits sont intervenus dans un contexte de menace terroriste élevée en France et cinq jours après une attaque à la voiture-bélier contre des militaires à Levallois-Perret, dans la proche banlieue parisienne.

La gendarmerie nationale a demandé sur Twitter de ne pas gêner les opérations de secours menées à Sept-Sorts en Seine-et-Marnes à l'est de Paris et de respecter les périmètres de sécurité.

