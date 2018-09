Une voiture fonce dans une foule en Chine

Un véhicule 4X4 a foncé mercredi soir dans la foule qui se trouvait sur une place publique dans une ville du centre de la Chine, tuant neuf personnes et faisant 46 blessés dont trois graves, selon les autorités locales.

UPDATE: At least 9 dead and nearly 50 injured after car plows into crowd in southern China https://t.co/qQwlAjuihf pic.twitter.com/YxOAjDU69q

???? #China: A car struck dozens of people in #Hengyang City during a dance event that was underway. A man has been arrested and the cause of the incident is unknown at this stage. " pic.twitter.com/My5Zu6ueX0