Une voiture autonome renverse et tue un piéton

Une femme est morte dans l'Arizona après avoir été percutée par un véhicule à conduite autonome d'Uber, a déclaré la police américaine lundi. Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a immédiatement annoncé la suspension de ce programme aux Etats-Unis et au Canada.

Il s'agit du premier accident mortel impliquant un véhicule autonome, une technologie dont les Etats-Unis tentent d'accélérer le déploiement sur leur territoire. Au moment de l'accident, survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Tempe, la voiture fonctionnait en mode autonome avec une personne assise sur le siège conducteur, a dit la police de cette localité.

Essais suspendus

«Le véhicule circulait (...) lorsqu'une femme marchant en dehors du passage piétons a traversé la route (...) quand elle a été percutée par un véhicule Uber», écrit la police dans un communiqué.

Un porte-parole d'Uber a déclaré que l'entreprise suspendait ses essais de véhicules autonomes en Amérique du Nord. La société a précisé dans un communiqué qu'elle coopérait pleinement avec les autorités. L'agence fédérale de la sécurité routière a annoncé l'envoi sur place d'une équipe spéciale pour enquêter sur cet accident.

