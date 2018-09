Une villa de Sydney vendue à un prix record

Le milliardaire australien Mike Cannon-Brookes a acheté une propriété sur le front de mer de Sydney pour près de 100 millions de dollars australiens (70 millions de francs), rapporte la presse locale, éclipsant le précédent record immobilier en Australie qu'avait établi son associé Scott Farquhar.

