Une vidéo de Trudeau grimé en noir fait scandale

Une télévision canadienne a diffusé jeudi une vidéo montrant un jeune Justin Trudeau grimé en Noir. Et ce au lendemain de la publication d'une photo semblable qui a contraint le premier ministre canadien sortant à s'excuser, en pleine campagne électorale, d'avoir commis une action «raciste».

Mercredi soir, le magazine «Time» avait diffusé une photo datant de 2001 montrant M. Trudeau le visage maquillé de noir lors d'une soirée privée. Le dirigeant a lui-même reconnu s'être grimé lors d'un concours de chant dans son lycée quelques années plus tôt, au cours duquel il avait interprété une chanson du chanteur noir Harry Belafonte.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF