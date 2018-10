Une vague de «terrorisme intérieur» traverse les USA

Les autorités fédérales américaines ont ouvert des enquêtes mercredi sur une vague de colis piégés adressés à des personnalités démocrates. Barack Obama et Hillary Clinton ont notamment été visés, tout comme la chaîne CNN, favorable à l'opposition à Donald Trump.

Le service fédéral chargé de la protection des anciens présidents et de leur famille a indiqué mercredi avoir intercepté deux colis contenant «des engins explosifs potentiels» destinés à l'ex-secrétaire d'Etat démocrate Hillary Clinton et à l'ex-président démocrate Barack Obama, deux jours après qu'une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, autre démocrate notoire.

Le paquet destiné à Hillary Clinton, ex-secrétaire d'Etat et rivale démocrate malheureuse face à Donald Trump à la présidentielle de 2016, a été intercepté lors d'une vérification de routine, a indiqué dans un communiqué le service fédéral chargé de la protection des anciens présidents et de leur famille.

Celui destiné à l'ex-président démocrate Barack Obama a été intercepté mercredi matin. Les deux colis ont été identifiés comme contenant «des engins explosifs potentiels» et ne sont pas parvenus à leur destinataires, a précisé le Secret Service.

«Je m'élève avec tous les Américains pour condamner les tentatives d'actes de terrorisme intérieur survenues aujourd'hui», écrit Mitch McConnell dans un communiqué, en remerciant les forces de l'ordre et les services postaux qui «protègent nos dirigeants et personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles». Le maire de New York dénonce «une volonté de terroriser»

Interlocution d'Hillary Clinton

L'ex-secrétaire d'Etat américaine et candidate démocrate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton, visée mercredi par un colis suspect potentiellement explosif, a déclaré que les Etats-Unis connaissaient «une période perturbante».

«C'est une période perturbante, une période de divisions profondes et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous rassembler», a-t-elle réagi depuis la Floride, où elle devait participer à un événement de la campagne pour les élections de mi-mandat du 6 novembre.

La Maison Blanche condamne

La Maison Blanche a condamné des actes «terrifiants» et «ignobles». «Leurs responsables devront répondre de leurs actes devant la justice», a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump, soulignant que les forces de l'ordre prendraient toutes les mesures nécessaires pour protéger toute personne menacée par «ces lâches».

Bombe chez l'ancienne présidente du parti démocrate

La police de Floride a annoncé mercredi enquêter sur la découverte d'un «colis suspect» à proximité du bureau de l'élue au Congrès américain Debbie Wasserman Schultz, ex-présidente du comité national du parti démocrate.

An attack on an American who happens to be a Democrat, Republican or Independent is an attack on America. The terrorist behind this will soon find out that while a free people have politics that are conflictive,if you try to kill any of us you will have to face all of us.