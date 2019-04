Une touriste US et son chauffeur enlevés libérés

Une touriste américaine et son chauffeur qui avaient été enlevés par des hommes armés dans un parc national ougandais ont été libérés et sont sains et saufs, a annoncé dimanche la police.

«Les victimes de l'enlèvement de la semaine dernière ont été retrouvées vivantes», a déclaré la porte-parole de la police Polly Namaye.

(afp/nxp)