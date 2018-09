Une suissesse primée aux Oscars étudiants

La cinéaste bernoise Lisa Gertsch a remporté l'un des 19 trophées remis cette année lors des Oscars étudiants. «Fast Alles», son drame sur la démence a été primé dans la catégorie narration internationale, a fait savoir mercredi à Los Angeles l'Académie des Oscars.

Grâce à cette distinction, Lisa Gertsch peut désormais espérer prendre part aux «vrais» Oscars, tout comme les autres jeunes réalisateurs récompensés mercredi. Les prix étudiants seront décernés le 11 octobre à Beverly Hills pour la 45e fois. Le classement exact - or, argent ou bronze - sera également dévoilé lors de ce Gala au Théâtre Samuel Goldwyn.

Tremplin

Au total, les réalisateurs de 1582 films provenant de 400 universités des Etats-Unis et de l'étranger ont tenté leur chance cette année. Depuis 1972, les Oscars des étudiants récompensent des réalisateurs étrangers et de jeunes talents des écoles de cinéma américaines. Parmi les anciens lauréats figurent John Lasseter («Toy story»), Robert Zemeckis («Retour vers le Futur», «Forrest Gump») et Spike Lee («Malcolm X»), qui étaient alors encore inconnus.

«Fast Alles» a déjà été primé l'an passé lors des Journées internationales du court-métrage à Winterthour (ZH). Long de 24 minutes, ce film raconte l'histoire d'un homme de 47 ans atteint de démence précoce qui décide de partir en vacances plutôt que de rester chez lui avec sa femme.

Lisa Gertsch a étudié à la Haute Ecole des Arts de Zurich et travaille comme réalisatrice, éditrice et scénariste pour des courts métrages de fiction.

Bande-annonce de «Fast Alles» (ats/nxp)