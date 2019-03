Une riche actionnaire russe tuée dans un crash d'avion

Un petit avion privé s'est écrasé dimanche dans l'ouest de l'Allemagne, tuant le pilote et deux passagers dont l'un était une riche actionnaire russe, a indiqué la police et la compagnie aérienne S7.

L'appareil de 6 places, en provenance de France et en route pour Egelsbach, au sud de Francfort, s'est écrasé dans un champ vers 13H30 GMT, a précisé la police dans un communiqué.

La cause de l'accident n'était pas connue.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne russe S7 a indiqué qu'un des occupants de l'avion était Natalia Fileva, l'un de ses actionnaires.

