Une rencontre Juncker-Johnson «prudente»

L'UE est restée sur sa faim après un déjeuner entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker lundi à Luxembourg. Elle estime que Londres n'a toujours pas présenté de solution satisfaisante au problème sensible de la frontière irlandaise, et ce à six semaines du Brexit.

Le premier ministre britannique Boris Johnson s'était dit «prudent, juste prudent» à son arrivée. «Prudemment optimiste», lui avait fait écho le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. La rencontre entre les deux dirigeants, la première depuis l'arrivée de Boris Johnson à son poste, a servi à «faire le point», ont constaté chacun de leur côté l'exécutif européen et Downing Street.

Jean-Claude Juncker «a rappelé qu'il était de la responsabilité du Royaume-Uni d'apporter des solutions juridiquement opérationnelles qui soient compatibles avec l'accord de retrait», a rapporté la Commission dans un communiqué. «De telles propositions n'ont pas encore été faites.»

Réunions quotidiennes

Côté britannique, le rendez-vous a été qualifié de «constructif». «Les dirigeants ont convenu qu'il est nécessaire d'intensifier les discussions», a indiqué Londres, précisant que des réunions étaient désormais prévues «sur une base quotidienne», pas seulement à un niveau technique, mais entre le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier et le ministre du Brexit Stephen Barclay.

La question irlandaise reste au cœur des négociations. L'UE exige que Londres présente des solutions alternatives au «backstop», la clause de sauvegarde inclue dans l'accord de retrait refusé trois fois par le parlement britannique. Elle doit permettre d'éviter le retour d'une frontière physique dans l'île d'Irlande en gardant le Royaume-Uni dans un «territoire douanier unique».

En prélude à cette rencontre, M. Johnson avait publié dimanche une tribune dans le «Daily Telegraph»: «si nous pouvons faire suffisamment de progrès dans les prochains jours, j'ai l'intention de me rendre au sommet crucial du 17 octobre et de finaliser un accord qui protégera les intérêts des entreprises et des citoyens des deux côtés de la Manche, et des deux côtés de la frontière en Irlande».

Européens de marbre

Mais les Européens sont pour l'instant restés de marbre face aux déclarations de M. Johnson. Lorsqu'il annonce «d'énormes progrès» sur la manière de traiter le problème de la frontière irlandaise et se compare au super-héros Hulk pour libérer son pays des entraves européennes, ils répondent «attendre» des propositions concrètes et se disent «peu optimistes» sur les chances d'un divorce arrangé.

«L'Europe ne perd jamais patience», a assuré Jean-Claude Juncker à son arrivée à Luxembourg. Malgré les dispositions prises par le Parlement britannique, hostile à un Brexit sans accord, Boris Johnson «a redit qu'il ne demanderait pas un report et retirerait le Royaume-Uni de l'UE le 31 octobre», souligne Downing Street.

«Rien de tangible»

Lundi matin à Bruxelles, où se tenait une réunion des ministres des Affaires européennes - sans représentation du Royaume-Uni - le chef de la diplomatie belge Didier Reynders a suggéré que Boris Johnson «apporte quelques idées».

«Si Boris Johnson ne vient pas avec quelque chose de nouveau pour sa rencontre avec Juncker, alors, honnêtement, il n'y a plus besoin pour nous de discuter et il y aura un Brexit dur», a averti son homologue autrichien Alexander Schallenberg.

Il n'y a «rien de bien tangible jusqu'à présent», a confié à l'AFP un diplomate européen de haut rang, commentant les dernières réunions entre le conseiller de Boris Johnson, David Frost, et l'équipe de Michel Barnier à Bruxelles.

Strasbourg hausse le ton

Le Parlement européen, qui devra approuver un éventuel accord avec Londres, a de son côté haussé le ton. Il votera mercredi une résolution très sévère dans laquelle il exige un «backstop» en Irlande.

Son président David Sassoli a prévenu que l'assemblée ne donnerait pas son feu vert si les obligations prévues dans l'accord de retrait sur ses engagements financiers, le droit des citoyens et l'Irlande n'étaient pas respectées. La solution serait de limiter la clause de sauvegarde à l'Irlande du Nord, a-t-il rappelé. (afp/nxp)