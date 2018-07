Une reine de beauté est condamnée à mort

La branche kényane d'Amnesty International a dénoncé vendredi la condamnation à mort d'une jeune femme pour le meurtre en 2015 de son petit-ami, dans un pays où aucune exécution n'a été pratiquée depuis trente ans.

Élue reine de beauté en prison, Ruth Kamande, aujourd'hui âgée de 24 ans, a été reconnue coupable du décès de son compagnon en mai et s'est vue condamnée à la peine de mort jeudi.

«Nous sommes préoccupés de voir que le Kenya continue de recourir à ce mode de punition cruel, inhumain et d'un autre temps», a dénoncé dans un communiqué Irungu Houghton, directeur exécutif d'Amnesty International au Kenya.

«Cette sentence est un revirement à la pratique judiciaire au Kenya, où les peines de mort sont commuées en peines de prison», a ajouté l'ONG, souhaitant que la jeune femme bénéficie de cette commutation.

So Farid (may his soul rest in peace) was dating a Christian gal? This seems normal. But Muslim gals won't be dated by a Christian man. Muslim men, respect our gals as you respect yours. Ruth Kamande Miss Lang'ata Farid Mohammed pic.twitter.com/jvbiKDgC01